Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/O.Okulu ile Evreşe İlkokulu Müze Kiti Projesine Katıldı

Müze Kiti Projesine, İlçemiz Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/O.Okulu ile Evreşe İlkokulu

öğretmenleri ve öğrencileriyle katılım sağladı.

Komet Kültür ve Sanat Projeleri olarak 2018’den bu yana Türkiye’de kültürel mirası ve sanatı anlama, sevme ve dolayısıyla koruma ve çoğaltma kültürünün yerleşmesini destekleyici, yetişkinler ve çocuklar ile kültürel miras ve sanat arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaçlayan bir proje.

Komet Kültür ve Sanat Projeleri olarak, 2019’dan bu yana Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle farklı illerdeki müzeleri ziyaretçilerle buluşturan Müze Kiti Projesi kapsamında Topkapı Sarayı (2019), Pera Müzesi (2020), Anadolu Medeniyetleri Müzesi (2021), Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe (2021) ile Troya Müzesi ve Ören Yeri (2021) için müze eğitim kitleri bulunmakta.

2021 Yılında Troya Müzesinde verilen eğitime, İlçemiz Bolayır Şehit Nuriye Ak İlk/O. Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş katıldı. 2022 yılı başından beri 2 aylık süreç içerisinde Troya Müze Kiti müze öncesi öğrenci kitapçıkları öğrencilere uygulandı. Müze Kiti içerisinde bulunan Troya Müze deneyimi

30 Kasım 2022 tarihinde öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Müze Kiti Projesi ; genel hatlarıyla müze gezme deneyimini aktif bir öğrenme sürecine dönüştüren, aynı zamanda müzeyi anlaşılır kılmayı hedefleyen çok adımlı ve sürdürülebilir bir kültür projesidir. Müzelerin deneyim/eğitim alanı olması ile müze bilincinin geliştirilmesine de katkı sağlandı.

Çanakkale İlinin tarihi mirasımız niteliğindeki kültür ve sanat eserlerinin bilinirliğini artırarak çocukların ve yetişkinlerin kültürel mirasımıza olan bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanarak, yapılan faaliyetler ile, süreç içinde başarılı sonuçlar sağlandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN