GELİBOLU İLÇESİ STRATEJİK PLANI (2022-2026) BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Gelibolu Kaymakamlığının öncülüğünde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu danışmanlığı ve teknik desteği ile İlçemizin 2022-2026 yıllarını kapsayan “Gelibolu İlçesi Stratejik Planı” çalışmaları kapsamında, Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bugün Gelibolu Öğretmen Evi’nde; Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, Tema Koordinatörleri ve Tema İzleme ve Değerlendirme görevlilerinin katılımı ile basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda; katılımcılar basımı yapılan Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) kitapçığı ile ilgili olarak Kaymakam Bekir Abacı tarafından bilgilendirildi.

Akabinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Stratejik Plan hazırlama ekibinde görev yapan Prof. Dr. Dilek Dönmez Polat tarafından tema koordinatörlerine ve stratejik plan izleme ve değerlendirme görevlilerine yönelik, stratejik plan sürecindeki görev ve sorumlulukları ile ilgili sunum yapıldı. Haber: Caner AKŞİT