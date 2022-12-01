ATO “UZAKLARA” SINGLE İLE BOMBA GİBİ GELİYOR

İlçemizin sanatçısı Ato “Uzaklara” isimli profesyonel solo çalışmalasını piyasaya sürdü.

ATO (Atalay Demir) kimdir?

2003 Çanakkale doğumlu olan Atalay Demir üretimlerini ATO ismiyle yayınlıyor. Amatör zamanlarında ilk olarak müzik demolarını yapmaya başlayan ATO, 2019 yılında kendi Müzik prodüksiyon şirketini kurmaya başlamıştır. 2020 Yılında İstanbul Boğaziçi Enstitüsü Müzik Teknolojileri Bölümünde Ses Tasarımı Üzerine Sertifika Eğitimi alarak, Ses Tasarımı üzerine yoğunlaştı. Kendi şarkılarını üretmeye başlayan ATO, 2022 Yılında ilk Profesyonel Solo çalışması “UZAKLARA” Teklisini Piyasaya sürdü. ATO çeşitli müzik listelerinde kendine yer buldu. Şimdi ise Menejeri Dilara Eker Ve Reklam Aranjesinde Cavit Emre ile Demir Music adına adımlar atmaktadır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN