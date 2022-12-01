BAŞKAN ÖZACAR’DAN NAMIK KEMAL’İ ANMA MESAJI

“Namık Kemal, etkileri nesiller boyu devam etmiş olan bir büyük edebi şahsiyettir” diyen Belediye Başkanı Mustafa Özacar, vatan şairi Namık Kemal’i vefatının 134.yıldönümünde saygıyla andıklarını kaydetti.Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’in 134.ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Özacar’ın mesajı aynen şöyle: “Gelibolu topraklarında yaşamış ve Gelibolu Bolayır’da ebedi istirahatgahı bulunan, cesur yüreğin ve eşsiz bir bilgi birikiminin sahibi olan Namık Kemal; devrinin problemlerini dile getiren, çözüm yolları geliştiren, günümüze ışık tutan bir aydındır. Fikirleriyle ve yazılarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü değil, devrin gençliğini ve gelecek kuşakları da etkilemiştir. Atatürk’ün “Duygularımın Babası” tabiriyle ifade ettiği Namık Kemal, bu toprakların büyük iftiharıdır. Gazetecilikten, roman yazarlığına, şairlikten, tiyatro yazarlığına geniş yelpazade pek çok alanda yeteneğini sergilemiş ve nice yeteneklerin doğmasına aracılık etmiş böylesine bir değerle övünç duyuyoruz.

Şiir, roman ve tiyatro eserlerinin yanında 500 den fazla gazete yazısı ile de hemen her alanda kalem oynatmış olan Namık Kemal, döneminde pek çok edebiyatçının yetişmesinde rol oynamış ve etkileri nesiller boyu devam etmiş olan bir büyük edebi şahsiyettir. Hak arayışının öncüsü, sözünü sakınmazlığın anıtlaşmış hali, hürriyet sevdalısı vatan şairi Namık Kemal’in vefatının yıldönümünde saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Haber: Ali GEZER