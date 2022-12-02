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Bolayır Köyü Köy Yaşam Merkezi Açılışı yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Bolayır köyü eski okul binası Bakanlığın , Kaymakamlığın ve Hayırseverlerin destekleriyle yenilenerek Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.
Köy Yaşam Merkezi açılış programına, Kaymakam Bekir Abacı, 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural , Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar, protokol üyeleri ve misafirler katıldı.
Eğitimde gelenekle geleceği buluşturan, yetişkinler, anne-babalar, anneanneler-dedeler ve küçük çocukların bir arada oldukları bir sosyal ortam, birliktelik, bir arada öğrenme ve paylaşma ortamı oluşturuldu.
Köy Yaşam Merkezimizde dikiş atölyesi, nakış atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, seramik atölyesi, seramik fırını, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve muftak bulunmakta.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce , Merkezin 7den 70e köy halkının en verimli şekilde kullanması için gayret gösterilecektir ifadelerine yer verdildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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