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Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal ölümünün 134. Yıldönümünde Anıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vatan Şairi Namık Kemal vefatının 134. yıldönümünde ilçemize bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında anıldı.
Bolayır’daki anma töreni protokol yetkilileri tarafından Vatan Şairi Namık Kemal’in mezarına çiçek konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tören günün anlam ve önemi ile ilgili yapılan konuşmaların ardından aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın türbesinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.
Tören sonrasında ise Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu Konferans Salonu’nda ayrıca bir anma programı düzenlendi.
Haber: Ali GEZER

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