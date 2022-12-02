GELİBOLU KADINLARI KOZALARINDAN ÇIKIYOR

Güney Marmara Kalkınma Ajansı sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

“İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi” #UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak SOGEP kapsamında “Gelibolu Kadınları Kozalarından Çıkıyor” projesi ile ipek böcekçiliğinin bölgemizde gelişimine katkı sağlıyoruz.” İfadelerine yer verdi. Haber:Hilal GEZER