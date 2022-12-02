Milli Savunma Bakanlığı 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu’nda ilçemize getirilien TCG Nusret Mayın Gemisi ile ilgili yorumda bulundu.Yorumunda•; “Gelibolu’nun Kurtuluşunun 100’üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, TCG NUSRET müze gemimiz Gelibolu’ya liman ziyaretinde bulundu. Halkımızın ziyaretine açılan gemimiz yoğun ilgi gördü.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT
HALKIN ZİYARETİNE AÇILAN TCG NUSRET MÜZE GEMİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Milli Savunma Bakanlığı 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu’nda ilçemize getirilien TCG Nusret Mayın Gemisi ile ilgili yorumda bulundu.Yorumunda•; “Gelibolu’nun Kurtuluşunun 100’üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, TCG NUSRET müze gemimiz Gelibolu’ya liman ziyaretinde bulundu. Halkımızın ziyaretine açılan gemimiz yoğun ilgi gördü.” İfadelerine yer verdi.