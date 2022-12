YERİ GELDİKÇE- BÜTÜN BUNLARI HAK EDİYOR MUYUZ..?-Recep YÜZÜAK

Son dört beş yıldır Gelibolu’da vatandaşın hem canını yakan, hem de canını sıkan olaylar yaşıyoruz.Bu , bugün ortaya çıkan bir olay değil.Çok geriye gitmeyeceğim.1960 Mayıs’ından sonra başlayan bir talihsizlik mi dersiniz, Allah’ın Gelibolu’ya verdiği bir ceza mı dersiniz, her yerel seçimde, yerel seçim sonuçları ile genel seçim sonuçlarındaki zıtlıklar yüzünden Gelibolu Halkı hak etmediği şeyleri yaşıyor..

27 Mayıs 1960’ın ardından yapılan genel seçimlerde CHP’nin başkanlığında kurulan CHP – AP koalisyonunun ardından 1963 ‘te yapılan yerel seçimde 4 aday vardı.İkisi ortaokul, biri emekli subay biri de iktisat fakültesi mezunuydu.

Seçim sonunda ortaokul mezunu olan bir siyasi seçimleri kazanarak 4 yılda dört iş yapmadan zamanını tamamladı.1968 Milletvekili seçimlerinde AP ‘nin tek başına iktidarında yine aynı kişi kazandı fakat milletvekili krizi tutunca istifa edip, 1969 ‘da yerel seçimler yapıldı ve yerel de seçimi CHP adayı Vedat Namık Uraz kazandı.

1973’te AP iktidardı yine CHP’li Uraz seçimleri kazandı.1977’de CHP tek başına iktidar oldu.Bu kez de yerelde yine AP’li aday kazandı.

1980 ihtilalinin ardından 1983’te Anap tek başına iktidar olmuştu.1984’te ANAP’ın adayı Turhan Mildon belediye başkanı oldu.Bu ilk kez yaşanıyordu.Ne var ki o da kendi işine bakmaktan milletin işine bakamadı.1989 seçimlerinde CHP’li Rahmi Çakıroğlu seçildi. İktidarda sağ koalisyonlar vardı.Koalisyonlar durmadan değişip duruyordu.

Çakıroğlu dönemi de sağ partililerin ağırlıklı olarak koalisyonları ile geçiyordu.

1994’te Turhan Mildon ikinci kez seçilince O’nun da milletvekilliği krizi tuttu O’da istifa etti. Ardından yerine Avukat Ekrem Kırpat seçildi ve 8 ay görev yaptı.

1999 – 2004 v e 2004-2009’da iki kez Cihat Bingöl göreve geldi.Cihat Bingöl de ANAP’lıydı ve iktidarda Ak Parti vardı.Son zamanlarda Ak Parti’ye geçse de 2009 seçimlerini kazanamayarak yerine CHP’nin adayı Mustafa Özacar seçildi.Bundan sonra devam eden ve bugüne kadar süren 2009-2014, 2014- 2019, 2019-2024 döneminde CHP’nin adayı yerelde iktidardı.Genelde Ak Parti iktidarken 3 dönem seçilen CHP’li aday büyük sıkıntılar yaşayarak göreve başadı.Gelibolu’da çok büyük sorunlar vardı. Su içilmesi mümkün değildi. Asbestli borular zehir akıtıyordu, arıtmalar doğru düzgün çalışmıyordu önce su şebekesi, arıtmalar elden geçirildi tüm şebeke yenilendi. Asbest boruların yerine paslanmaz borular aldı. Pimaş kanalizasyon borular atıldı yerine 50 cm çaplı çelik borular takıldı, en ufak rüzgarda sönen elektrikler, kopan telefon telleri yer altına alındı.5 yıl sonra bir daha kazanamaz denilen Özacar ardından iki kez daha kazandı ve yine iktidarda Ak Parti vardı.Halkın kaderi yine değişmedi. Değişik bir sağ iktidar ve değişik bir yerel iktidar.

Anlayamıyorum, neden CHP yereldeyken bir sağ iktidar , sağ yereldeyken ülkede sol iktidarlar veya koalisyonları…

Bu nasıl bir kaderdir Allah’ım . Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerindeki yaşayan insanlara nasıl bir ceza kesiyorsun diyemiyorum… Çünkü Allah durup dururken ceza vermez , kulları cezayı arar bulurlar..

Tam 9 ay yağmur yağmadı, çamur olmadı. Şimdi yağmurlar başladı. Her yer delik deşik edildi. İnsanlar çamurdan yüreyemezken, araçlar bu pahalılıkta ön takım dağıtırken çok mu seviniliyor acaba ..?

Şehrin içinde yıllarca bombadan daha tehlikeli akaryakıt tankerleri , dinamit yüklü kamyonlar dolaşırken bir feribot iskelesi 10 yıldır neden yapılmaz ki ..?

Ben doğalgazın , Yenice’de , Biga’da, Çanakkale’de ve diğer ilçelerdeki gibi yapılacağını sanmıştım. Bu ilçelerde bu işler ne güzel yapıldı .Kimsenin ayağına çamur değmedi. Hepsi de kurak havalarda yapıldı yani yazın yapıldı. Bir cadde açıldı, ardından bağlandı ve kapatıldı.

Ne o ki Gelibolu’da tüm cadde ve sokaklar yangından mal kaçırır gibi yağmur çamur demeden birbiri ardına açılıp, açılıp bırakılıyor. Bu iş neden aynı şartlarda yapılmıyor ki..?

Dedik ya Gelibolu’da ülke iktidarı ile yerel iktidar 60 yıldır hep ters gidiyor. Yapılan işler de bu yüzden maalesef olmuyor.

Ne oluyor biliyor musunuz.? tepedekiler birbiriyle itişip, kakışırken olan da vatandaşa oluyor..

Ülke iktidarı, yerel iktidarın başındakini cezalandırırken, galiba farkında olmadan halkı cezalandırıyor. Zaten bu ilçenin sanayisi yok, yatırımları yok diğer ilçelere bakınca komik diyebileceğimiz kadar yatırım alıyor ve bu kentte yaşayan insanlar acaba cezalandırılıyor mu diye aklımıza sorular geliyor.

Lapseki’ye, Biga’ya , Ezine’ye hatta birçok beldeye yapılanları biz de istiyoruz..

Ne yapalım, buranın halkı da seçimini böyle yapıyor işte..

“Sevgili kardeşim, veren el daima yukarıdadır..!”