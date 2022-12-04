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Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın annesinin cenaze törenine katılarak, başsağlığında bulundular.
Özacar; “Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan’ın hayatını kaybeden annesi Müşerref Gökhan için düzenlenen cenaze törenine CHP İlçe Başkanımız İsmail Parlak ile birlikte katılarak, taziyelerimizi ilettik.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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