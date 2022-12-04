Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Özacar ve CHP İlçe Örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın annesinin cenaze törenine katılarak, başsağlığında bulundular.

Özacar; “Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan’ın hayatını kaybeden annesi Müşerref Gökhan için düzenlenen cenaze törenine CHP İlçe Başkanımız İsmail Parlak ile birlikte katılarak, taziyelerimizi ilettik.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN