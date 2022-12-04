İlçemizde Gelibolu Düşünce Platformu , Gelibolu Öncü Kadınlar Üretim Kooperatifi, Gelibolu Kadınlar Derneği , Gelibolu Musiki Derneği ve Gelibolu Dost Patiler Derneği Bolayır’da açılan Bolayır Yaşam Merkezi hakkında düşüncelerini bildirdiler.Dernekler; “ Binlerce yıllık geçmişi olan kadim köyümüz Bolayır’ın eski günlerine kavuşması için canla başla çalışan “‘Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğinin “ çalışkan ve özverili yöneticileri Yasemin İnce Karagöz ve Canan Özdemir , adeta yoktan var ederek yeniledikleri eski ilk okul binasında Bolayır Yaşam Merkezini bir çok maddi manevi zorluğa rağmen Bolayır’a kazandırdılar ve böylece BOLAYIR YAŞAM MERKEZİ bir çok atölyesi ve yemekhanesi ile açıldı.

Bolayırlı kadınlarımızın yıllardır beklediği Yaşam Merkezi hayırlı ve uğurlu olsun

Gelibolu Düşünce Platformu olarak ,BOLAYIR YAŞAM MERKEZİNİN hazırlanmasına öncülük eden Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğine , çalışkan Yasemin Ince Karagöz ve Canan Özdemir hanımlara ve katkıda bulunan Gelibolu Kaymakamlığı ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile tüm sponsorlere , kişi ve kurumlara çok çok teşekkür ederiz .

Gelibolu Düşünce Platformu , Gelibolu Öncü Kadınlar Üretim Kooperatifi, Gelibolu Kadınlar Derneği , Gelibolu Musiki Derneği ve Gelibolu Dost Patiler Derneği olarak açılışta bu güçlü kadınlarımızın yanındaydık ve bundan sonra da her zaman da yanlarında olacağız ..”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN