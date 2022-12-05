2022 YILI SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclisin ilk gündem maddesi belediye emir ve yasaklamaları yönetmeliği ile ilgiliydi.Özacar çadır, karavan ve park yerleri yasaklarıyla ilgili uyarılarda bulundu.Fener altında olta balıkçılığı yapan balıkçılara karşı bisiklet yolunu kapatmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Minibüs hat saatlerinin değişikliği ile ilgili madde gündemin ikinci maddesiydi.İlgili hat güzergahlarının kalkış ve varış saatleri yaz- kış tarifesine göre tabela oluşturulacak ve vatandaşlar bilgilendirilecek.Özellikle doğalgaz çalışmaları sebebiyle (Refet Angın Caddesi’ndeki çalışmalar gibi) güzergah değişikliği olan yerlerde vatandaşlar bilgilendirilecek.Minibüs hat saatleri değişikliği meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi Hocahamza Mahallesi Ada:241 Parsel:6 imar plan değişikliği komisyona havalesi ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi Camikebir Mahallesi Ada:423 Parsel:9 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği komisyona havalesi oy brliği ile kabul edildi.

Gündem,n 5. maddesi Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri etrafı 30 Ha’lık alana 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri etrafı 30 Ha’lık alana 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değikliği ve ilavesi oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılının son meclis toplantısı tamamlanarak, Ocak ayı 2023 yılı meclis toplantısı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 15:00’te yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN