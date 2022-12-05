İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Aile Okulu Projesi kapsamında Eğitimler Devam Ediyor

İlçe Milli Eğitim MüdürlüğünceAile Okulu Projesi kapsamındaeğitici eğitimleri devam ediyor.

Aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi vb. ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını hep birlikte bulabilmek için Mart 2022’de Aile Okulu Projesi hazırlanarak ve Aile Okulu Eğitimleri başlatıldı.

Haber: Caner AKŞİT