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YAHYA ÇAVUŞ GÖRME ENGELLİLER OKULU ÖĞRENCİLERİ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROĞRAMI HAZIRLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından program düzenlendi.Programa  Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencileri büyük beğeniyle izlendi. Yetenekli minikleri tebrik eden Kaymakam Abacı engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, sorunlarını giderilmesine katkıda bulunmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, bir gün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu belirtti.Haber: Hilal GEZER 

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