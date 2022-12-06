“ÇANAKKELE’MİZİN ÖĞRENCİ VE SPOR ŞEHRİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

“Çanakkale’mize her geldiğimizde bir açılışa şahit oluyoruz.” diyen Turan; “Çanakkale Hayrat Vakfı Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılışında gençlerimizle ve hemşehrilerimizle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 120 kişilik kapasiteli, donanımlı, spor salonu, Etüt odaları gibi imkanları olan bir yapı. Gençlerimiz için yapılan kıymetli bir yatırım. Çanakkale, bizlere tarihin bir emaneti. Çanakkale bir gençlik kenti. Üniversitemiz 50 bin öğrenciyi buldu, önemli bir sayı. Her geldiğimizde mutlaka bir gençlik çalışması yapmaya çalışıyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte, şehrimizin öğrenci şehri olması, spor şehri olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Bilal Kıymaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Emin Bıçakcı ile Yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Haber Merkezi