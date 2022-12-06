GÜNCEL HABERLER 

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde Bilim İnsanlarıyla Salı Sohbetleri Yapılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale’de kültürel faaliyetlerinin merkezi olmayı amaçlıyor.. Bu kapsamda; Çanakkale Savaşları’nda yaşananların farklı bakış açılarıyla ele alındığı, katılımcılara aktarıldığı ve bilim insanları ile araştırmacıların bir araya geldiği etkinlikler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde her salı 19.00-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Belediye Bu Yıl Sinek Mücadelesini Unuttu

buyukzafer 0

Gökçeada’nın Çehresi Değişiyor Devlet 35 Yıl sonra Tekrar Adada

buyukzafer 0

Başkan Özacar’ın Hasta Ziyaretleri Sürüyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.