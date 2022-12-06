Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde Bilim İnsanlarıyla Salı Sohbetleri Yapılacak

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale’de kültürel faaliyetlerinin merkezi olmayı amaçlıyor.. Bu kapsamda; Çanakkale Savaşları’nda yaşananların farklı bakış açılarıyla ele alındığı, katılımcılara aktarıldığı ve bilim insanları ile araştırmacıların bir araya geldiği etkinlikler, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde her salı 19.00-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN