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Fındıklı Köyü’ndeki Parke Taşı Çalışmaları Tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Fındıklı Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları sona erdi.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde incelerken; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Fındıklı Köyümüzde 1000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT

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