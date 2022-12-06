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OKULLARA SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Sıfır Atık Eğitimleri verilmeye başlandı.“Sıfır Atık Eğitim Projesi” çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “sıfır atık” yaklaşımını tanımaları amacıyla hazırladı.
İlk olarak Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri ile başlayan programlar diğer okullarla devam edecek. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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