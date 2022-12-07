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Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi’nde Sıfır Atık ve Çevre Eğitimleri Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ”Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi’nde Sıfır Atık ve Çevre Eğitimleri başladı.
Gönüllü usta öğreticiler Büşra Tokgöz ve Nevin Gökgöz tarafından ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ eğitimi verildi, bu eğitimle çevre bilinci, su ve enerji tasarrufu, iklim değişikliği gibi konularda toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanmakta. Haber: Hilal GEZER

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