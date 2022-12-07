Müzisyen Burak’ın Vefatı Gelibolu’yu Yasa Boğdu

2. Kolordu K.lığından Emekli, müzisyen ve Gelibolu’da Kalecilik de yapmış olan Ali Cinkılıc’ın kendisi gibi müzisyen olan oğlu Burak Cinkılınç bir süreden beri tedavi gördüğü rahatsızlığı sebebiyle Hak’ın Rahmetine kavuşmuştur.

Gazetemiz olarak Merhum’a Allah’tan Rahmet, kederli Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Haber: Ali GEZER