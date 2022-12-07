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Özacar 39.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar , Kitap şehre geri dönüyor sloganı ile TÜYAP Fuar alanında bu yıl 39.su düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, yayın evi stantlarını gezip, yazarlarla sohbet etti.
Türkiye’nin En büyük yazarlarından Orhan Kemal’in oğlu, Yazar Işık Öğütçü’ye aldığı kitapları imzalattı.Özacar; “ Fuarlar kitapseverleri bir araya getiren önemli organizasyonlardır. Kitap demek medeniyet demektir. Medeniyetin olduğu her yerde hoşgörü ve barış vardır.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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