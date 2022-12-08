GÜNEYLİSPOR ÇANAKKALE 1. AMATÖR LİGİ B GRUBUNDA 2022-2023 SEZONU BÜYÜKLER 1. AMATÖR LİG TOPLANTISI VE FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI

2022-2023 Futbol Sezonu 1. Amatör Lig Toplantısı ve Fikstür çekimi 06 Aralık 2022 Salı günü Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

2022-2023 Sezonu 1. Amatör Lig

15 takımın katılımı ile iki grupta Çift Devreli Lig Usulüne göre oynanacak olan Büyükler 1. Amatör Lig Müsabakaları 04-05 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

04-05 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan Büyükler 1. Amatör Lig‘in 1. yarısı 18-19 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. Lige verilecek 2 haftalık devre arasının ardından, Büyükler 1. Amatör Lig‘in 2. yarısı 08-09 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 20-21 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 sezonu 1. Amatör Lig Müsabakaları sonucunda 2 takım Büyükler Süper Amatör Lige yükselecek.

Grup Müsabakaları tamamlandıktan sonra, gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımların (4 takım) çapraz eşleşmesi yapılarak, takımlar tek maç eleminasyon usulü Play Off Müsabakaları oynayacaklar ve galip gelen takımlar (2 takım) Büyükler Süper Amatör Lige yükselecek.

2022-2023 sezonu 1. Amatör Lig Müsabakaları sonucunda gruplarında son iki sırayı alan takımlar (4 takım) Büyükler 2.Amatör Lige düşecek.

Büyükler 1. Amatör Lig’ e katılacak olan takımlar kura çekim sırasına göre şöyle;

A GRUBU

1- Ç.Barbarosspor

2- Bayramiç Belediyespor

3- Geyikli Belediyespor

4- Çanakkale 1966 Spor

5- Kavaklık Gençlikspor

6- Etilispor

7- Ç.Esenler Gençlik ve Spor

8- Yenicespor

B GRUBU

1- Gökçadaspor

2- Dümrekspor

3- Güneylispor

4- Kocatepe Gençlik ve Spor

5- Ç.Arslancaspor

6- Lapsekispor

7- Çardakspor

Haber Merkezi