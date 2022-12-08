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“ÇANAKKALE’MİZİN TURİZM POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Külcüler’de Eva Lavanda Resort Otelin açılışın törenine katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Külcüler’de Eva Lavanda Resort Otelin açılışın törenine katıldı.
“Çanakkale’mizin turizm potansiyeline inanıyoruz.” diyen Turan; “Bayramiç kadim tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla özel bir merkez. Şehrimiz genelinde turizmi büyütmek istiyoruz. Ekoturizmi büyütmek istiyoruz. Burası ekoturizmin çok çok farklı bir uygulaması. Ekoturizm tesisi niteliğinde yapılan, bölge turizmimize önemli değer katacak bir tesis. Açık havada tatil yapar gibi bol oksijenli bir ortam hazırlanmış. Bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.
Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İGM Başkanı Nejat Önder, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, Eva Lavanda Resort Yönetim Kurulu Başkanı Adem Hacısalioğlu, siyaset ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı.
Haber Merkezi

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