ÇANAKKALE’YE YEPYENİ BİR ÜNİVERSİTE GELİYOR!

Türkiye Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar yönetiminde, Üretken Bilge Yaşlılar Derneği Emekli Müzik Öğretmeni Hamit Altınkaya , Çanakkale Kent Konseyi 60+yaş tazelenme üniversitesi çalışma grubu Asude Bayram, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülşah Şahin, ve diğer dernek Temsilcileri 08.11.2022 tarihinde bir araya geldi.Türkiye Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar yönetiminde, Üretken Bilge Yaşlılar Derneği Emekli Müzik Öğretmeni Hamit Altınkaya , Çanakkale Kent Konseyi 60+yaş tazelenme üniversitesi çalışma grubu Asude Bayram, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülşah Şahin, ve diğer dernek Temsilcileri 08.11.2022 tarihinde bir araya geldi.

Anneler Derneğinde yapılan toplantıda, Çanakkale İlinde yaşayan 60 yaş ve üzeri bireylerin sosyal, kültürel, eğitim, spor ve fiziksel aktivite faaliyetleri konusunda işbirliği yapılması planlandı ve 60+ yaş grubu için Tazelenme Üniversitesi’nin yapılandırılması için girişimlerde bulunulmasına karar verildi.

Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat Murat’ı dün makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan görüşmeler sonrasında 60+ YAŞ ÜNİVERSİTESİ’nin 20 Mart 2023 tarihinde açılacağı bilgisi paylaşıldı.

60+ YAŞ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA GRUBU

Konusu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 60+ yaş grubu için bölüm açtırmak için kamuoyu oluşturmak. Bunun için yerel yönetim, üniversite ve sivil toplumu bir araya getirmek.

Bir yaşam boyu süren öğrenme ve gelişme sürecinin yaşlılıkta da devam ettiği düşüncesinin benimsetmek.

Amacı: Ömür boyu öğrenme

Sağlıklı, aktif ve başarılı bir yapılanma

Bilginin yaşlılığa katkıları

Gereksinim ve ilgi alanı odalı bir eğitim

Bağımsız ve katılımcı yaşlılar topluluğu oluşturmak adına ÇOMÜ’de bir 60+ yaş bölümüm açılmasını sağlamak.

Hedefleri: Ömür boyu öğrenmeyi aktif ve sağlıklı bir yaşam gereksinim ve ilgi odaklı bilgiye dayalı bir eğitimle 60 yaş üstündeki kişilere de sağlayarak kentimizde bağımsız ve katılımcı yaşlılar grubu oluşturmak.

Yapılacak Faaliyetler: Kentimizde yaşayan yaşlı gruplarıyla üniversite ve yerel yönetimle iletişime geçip işbirliği yapmak yaşlılıkta da üretici ve katılımcı olunabileceğini gösterir etkinlikler gerçekleştirmek. Söyleşi, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek.

İşbirliği yapılan kurumlar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi

Kolaylaştırıcısı: Nedret Demirci