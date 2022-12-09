Değirmendüzü Köyündeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’nün yerinde incelediği çalışmalar hakkında•; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Değirmendüzü Köyümüzde 2000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Ekiplerimiz Yeniköy de çalışmalarına devam ediyor”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT