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Gelibolu’da 261 m² arsa üzerinde tek katlı 3+1 mesken icradan satılık

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

ilan.gov .tr’de yayınlanan duyuruya göre Gelibolu’da 261 m2 arsa üzerinde tek katlı 3+1 mesken icradan satılıktır.Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi,Yazıcızade Mahallesi,489 ada, 109 parsel sayılı taşınmaz.
Taşınmaz Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin bütün altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir. Taşınmaz 261 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan tek katlı betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 15-20 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.

İhale tarihi 30/01/2023 günü 11:00 – 11:05 arası olup ikinci satış günü  27/02/2023 günü 11:00 – 11:05 arası olacaktır.İhale ilanı 
satış yeri Hocahamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi No:50 Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 2. kat Toplantı Salonu nda yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini Tıklayınız

 

 

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