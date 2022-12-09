Gelibolu’da 261 m² arsa üzerinde tek katlı 3+1 mesken icradan satılık

ilan.gov .tr’de yayınlanan duyuruya göre Gelibolu’da 261 m2 arsa üzerinde tek katlı 3+1 mesken icradan satılıktır.Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi,Yazıcızade Mahallesi,489 ada, 109 parsel sayılı taşınmaz.

Taşınmaz Gelibolu ilçe merkezindedir ve belediyenin bütün altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır niteliktedir. Taşınmaz 261 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan tek katlı betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip yapıdan meydana gelmektedir. Yapının 15-20 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.

İhale tarihi 30/01/2023 günü 11:00 – 11:05 arası olup ikinci satış günü 27/02/2023 günü 11:00 – 11:05 arası olacaktır.İhale ilanı

satış yeri Hocahamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi No:50 Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 2. kat Toplantı Salonu nda yapılacaktır.

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