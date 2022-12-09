Gelibolu’da 3.437 m² arsa icradan satılıktır (1/27 hisseli)

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ; Gelibolu’da 3.437 m² arsa icradan satılıktır .İlçemiz Sütlüce köyü, Fener Ovası Mevkii, 226 ada, 6 parsel, G blok, 2 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. Ana taşınmaz Gelibolu İlçesi Sütlüce Köyünde 226 ada 6 parsel numarası ile arsa vasfında kayıtlıdır. Taşınmazın köy yerleşim merkezine uzaklığı 2 km dir ve Çanakkale-Edirne Karayoluna 120 m, deniz kıyısına 500 m mesafede bulunmaktadır. Ana taşınmazın tamamı 3.437,56 m² alana sahiptir. Satışa konu bağımsız bölüm ise 226 ada, 6 parsel içerisinde bulunan G Blok, 2 nolu bağımsız bölümdür.Kıymeti 114.585,00 TL’dir.İhale ilanının 1. Satış Günü 26/12/2022 günü 11:00 – 11:05 arasıdır.İhale ilanının 2. Satış Günü 25/01/2023 günü 11:00 – 11:05 arası’dır. Satış Yeri ilçemiz Hocahamza Mah. Tuğsavul Cad. No:50 Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası 2. kat Toplantı Salonudur.

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