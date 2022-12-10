TURAN GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden gelen, 100’den fazla kişiden oluşan ÜniAk öğrenci grubunu Gazi Meclis’te ağırladı.Ziyarete ilişkin konuşan Turan; “Gençlerimiz; en kıymetli hazinemiz, bugünümüz, yarınımız. Eğer sadece ben diye yaşıyorsak hiç kıymeti yok, para da kazanılır meslek sahibi de olunur. Ancak değerli hatıralar biriktirmek, sorumlulukla hareket etmek hayatı daha anlamlı kılar. Arkadaşınızla, derneğinizle, vakfınızla, komşunuzla, partinizle adına ne derseniz deyin eğer birlik ve beraberlik varsa, gönül bağı varsa bu önemli. Beraber ağlayıp, beraber gülüyorsak bundan daha kıymetlisi yok.” şeklinde konuştu.

KÖYDE ÇİLEK ÜRETEN İNGİLİZCE FATURA DOLDURUP İHRACAT YAPIYOR

Gençlere dil öğrenmenin öneminden de bahseden Turan, artık ülkemizin ürünlerinin global pazarda da yerini aldığını söyleyerek şunları kaydetti: “Çanakkale’mizin köyünde çilek üreten hemşehrimiz, İngilizce fatura doldurup ihracat yapıyor. Bunu artık yaşıyoruz. Küçük esnafımız şimdi Avrupa’ya Ortadoğu’ya gidip ürettiği ürünleri satmaya çalışıyor. Bırakın büyük firmalarımızı, küçük esnafımız bile yurt dışına bağ kuruyor. Bunun için yabancı dil öğrenmek çok önemli, bir an önce dil işini halledelim.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın da gençlerle bir araya geldiği programa AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, Üniversite Birim Başkanı Onur Kızıl, ÜniAK üyesi gençler katıldı. ÜniAk Çanakkale grubu Ankara’nın tarihi ve turistlik yerlerini de ziyaret ettikten sonra Çanakkale’ye döndü. Haber Merkezi