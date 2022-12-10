ÖZACAR’IN 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Özacar 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili mesaj yayınladı.Özacar mesajında• “”Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.”

Eşit yaşam koşullarının sağlandığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir dünya özlemiyle; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 74. yıldönümü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN