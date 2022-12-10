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GELIBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ
KOROSU KEPEZ’DE VERDİĞİ KONSERDE
MÜZİKSEVERLERİN GÖNÜLLERİNİ FETHETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetiminde, 40 kadın ve 12 erkek toplam 52 korist ve 11 müzisyenle sahne alan Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat müziği korosu , Çardak, Lapseki, Çanakkale ve Kepez’den gelen müzikseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdi ve seyircilerin de tüm şarkılara coşku ile katılmaları ile harika bir konser gerçekleştirdi ..
Gelibolu Musiki Derneği , Kepez Belediye Başkanlığına , Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Gelibolu gelini Pınar Antep’e ve bu konserin gerçekleşmesine katkısı nedeniyle de Dilek Mildon’a teşekkür etti.Haber: Ali GEZER

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