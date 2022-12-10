Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetiminde, 40 kadın ve 12 erkek toplam 52 korist ve 11 müzisyenle sahne alan Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat müziği korosu , Çardak, Lapseki, Çanakkale ve Kepez’den gelen müzikseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdi ve seyircilerin de tüm şarkılara coşku ile katılmaları ile harika bir konser gerçekleştirdi ..
Gelibolu Musiki Derneği , Kepez Belediye Başkanlığına , Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Gelibolu gelini Pınar Antep’e ve bu konserin gerçekleşmesine katkısı nedeniyle de Dilek Mildon’a teşekkür etti.Haber: Ali GEZER
GELIBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ
KOROSU KEPEZ’DE VERDİĞİ KONSERDE
MÜZİKSEVERLERİN GÖNÜLLERİNİ FETHETTİ
Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetiminde, 40 kadın ve 12 erkek toplam 52 korist ve 11 müzisyenle sahne alan Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat müziği korosu , Çardak, Lapseki, Çanakkale ve Kepez’den gelen müzikseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdi ve seyircilerin de tüm şarkılara coşku ile katılmaları ile harika bir konser gerçekleştirdi ..