Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetiminde, 40 kadın ve 12 erkek toplam 52 korist ve 11 müzisyenle sahne alan Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat müziği korosu , Çardak, Lapseki, Çanakkale ve Kepez’den gelen müzikseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdi ve seyircilerin de tüm şarkılara coşku ile katılmaları ile harika bir konser gerçekleştirdi ..

Gelibolu Musiki Derneği , Kepez Belediye Başkanlığına , Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Gelibolu gelini Pınar Antep’e ve bu konserin gerçekleşmesine katkısı nedeniyle de Dilek Mildon’a teşekkür etti.Haber: Ali GEZER