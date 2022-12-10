Tarihi Alan Başkanlığı her pazar 4-6 ve 7-10 yaş grubu için Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde, “Çocuk ve Tarih” e bambaşka bir bakış açısı katacak atölye çalışmaları ve müze gezisi başlatıyor.

Saat 11.00-12.30 arası 4-6 yaş, 13.30-15.30 arası da 7-10 yaş çocuk grubu için etkinlik gerçekleştirilecek.

Tarihi Alan Başkanlığı; çocukların Çanakkale’nin tarihini öğrenmelerine yepyeni bir soluk ve bambaşka bir bakış açısı kazandırmak amacıyla çıkılan bu yolda tüm çocuklarımızı “Tarih Koruyucusu” olmaya davet ediyor. Haber: Seda LİMAN ZENGİN