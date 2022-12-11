Yeri Geldikçe Kuşçu Dede’nin Öyküsü -Recep YÜZÜAK

Sosyal medyada son günlerde yayınlanan ve birçok Gelibolulu kardeşimizin yorumlarına mashar olan Kuşçu Dede’nin fotoğraflarına değişik yapılan yorumları okuduktan sonra , Kuşçu Dedenin hakkında 1962 yılında Akşam Gazetesi’nde yayımladığım yazıma bağlı kalarak Kuşçu Dede hakkındaki gerçek bilgileri O’nun anlattığı gibi yazayım istedim.

Beş gündür grip oldum kusura bakmayın ancak bugüne nasip oldu.

1962 yılında Savaştepe Öğretmen Okulu’nun her yıl düzenlemiş olduğu son sınıflar kültür gezisinde o yıl dört sınıf olduğumuzdan dolayı okul idaresi de yurdun dört istikametine gezi düzenlemişti.Ankara, İstanbul, İzmir ve Edirne istikametlerine gitmek üzere dört otobüs tutulmuş ve öğrenciler kura çekerek gidecekleri yere yola çıkmışlardı.Ben İzmir ya da Ankara’ya gitmeyi çok istememe rağmen kurada Çanakkale- Edirne istikametini seçmiştim.

Bergama, Ayvalık, Asos, Truva, Çanakkale ve Gelibolu Şehitlikleri ,Gelibolu Merkez, Bolayır ve Edirne’yi gezmiştik.

47 kişilik bir gruptuk.Başımızda da tarih hocamız Osman Saygı, Matematik Hocamız Mehmet Kerrahlı ile din bilgisi hocamız Yıldız Uzer Hanımefendi vardı.

İkinci gün geceyi Çanakkale’de geçirmiştik.Sabah erken Gelibolu’ya geçerek, doğru bizim kahveye (Karaman Kahvesi ) gittik. Annem bize gece uyumamış tepsiler dolusu lokmalar yapmıştı.Babam da kahveyi pastane gibi hazırlamış çay, peynir , zeytin annemin yaptığı ayva reçelleriyle donatmıştı.

Nisan sonlarıydı. Kahvaltıdan sonra ; Kaleburcu, tersane, liman ve iskeleyi gezdik oradan fenere çıkarak; Namazgah Bayraklı Baba, Hallac-ı Mansur makamı, Soruca Paşa, Kaptan Ali Baba, Sinan Paşa kabirlerini ziyaret ettik.O zaman Mevlevihane kapalıydı. Orada asker bulunuyordu.Arkadaşlarımı gezdirmek nasip olmadı.

Tarih Hocamız çok güzel Osmanlıca okuyordu. Gezdiğimiz yerlerin kapılarında bulunan yazıları okuyor yorumlar yapıyordu.

Fenerde olduğumuz sırada Kuşçu Dede’de yanımıza gelmiş , hocamızın anlattıklarını pür dikkat dinliyordu.

Tarih hocamız, bizimle beraber fener meydanında anlatırken gözü Kuşçu Dede’ye takılmıştı.Namazgahtan fenere doğru yürürken onun yanına yaklaşarak elini omuzuna attı ;

– Baba , baba merhaba . Nasılsın dedi.

Bize de dönerek çocuklarım bakın nur yüzlü bir pir-i fani .!

– Baba kaç yaşındasın.?

– Henüz zarif anlardır. Yaşım 1’dir.deyınce bizim tarih hocası ellerini Kuşçu Baba’nın boynuna sararak heyecanla ve yüksek sesle ;

– Herkes bu nur yüzlü babaya baksın..Çocuklar bakın, bakın baba 101 yaşındaymış..Ardından da şapur şupur elini öpüyordu hepimiz şaşkın ben herkesden daha fazla şaşkın Kuşçu Dede’yi izliyorduk.

Tarihçimiz Osman Saygı Bey Trabzonlu heyecanlı bir öğretmendi.Ben O’nu daha sonra çevrilen Hababam Sınıfındaki Tarih Öğretmenine benzetirdim..

Sözlüye kalkanı, coşkulu anlatımı zaten otomatik rakkam ile 6 tıydı. İki üç cümle de kahramanlıktan Türklükten bahsettinmi ;

– Otur , otur aslanım 10. derdi..Kuşçu Dede’ye sorular soruyordu, O da Filistin Cephesi’nde çarpıştığını esir düştüğünü, daha sonra da Hindistan’a gittiğini burada da kuşçuluğu öğrendiğini şimdi de kuşçuluk yaptığını, onlara niyet çektirdiğini anlatıyordu.

Bana dönerek;

Bana bak Recep yazmaya çok meraklısın, mezuniyetten sonra Haziranda gelir gelmez Kuşçu Dedeyi de yaz dedi.

Ben okuldayken, Edebiyat Hocam Tancıl Gocul kompozisyon dersinde yazdıklarımı alır , Balıkesir’de o zamanın en üst derece teknolojisiyle çıkan bir gazetede yayınlatırdı.Yayınlanan yazılarımı da bana getirir verirdi.Birer tanesini de Öğretmenler Odasına bırakırdı.

Gazeteciliğe benim ilk başlangıcım aslında 1961 yılında son sınıfa geçtiğimde merhum Süleyman Tokgöz ağabeyimin gazetesinde yazdığım yazılarda başlamıştım.

Okulda da kompozisyonlarım Edebiyat Öğretmenim tarafından Balıkesir’deki gazetelere gönderince bu iş bende alevlendi..

Neyse, gelelim esasa ben ilk yılımda Gelibolu’ya tayin olunca o zamanın en büyük gazetesi Akşam Gazetesi’nde yazmaya başladım.Gelibolu’dan ilk yazılarımdan biri de Kuşçu Dede’nin röportajı olmuştu.

Bakın bakın ne diyor Kuşçu Dede:

Yarın Kuşçu Dede’nin akşam gazetesinde yayınlanan röportajını okuyacaksınız..



