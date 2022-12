GELİBOLU’NUN TARİHİ ESERLERİ BİR BİR YOK EDİLİYOR

Gelibolu’nun tarihi zenginliklerinden biri de Aleaddin Mahallesi’ndeki Saruca Paşa Hamamı’dır.Bu hamam 1392 yılında vefat eden ve I.Murat ile Yıldırım Beyazıt dönemlerinde deniz kuvvetleri komutanı olarak görev yapan Saruca Paşa’nın yaptırdığı ve O’nun adını taşıyan hamam maalesef son 20 yılda koruma kapıları da yıkılarak, tamamen yıkıma terk edilmiş durumda.

Daha önceki yıllarda restore edilmek üzere proje üzerinde çalışmaları yapılmış, koruma altına alınmış tarihi hamam erkekler ve kadınlar hamamı olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Benim de evimin yakınında bulunan ve yıllarca yıkandığımız bu hamam ile ilgili olarak son 10 yıldır defalarca ilgilileri uyarmama rağmen, geçmiş dönem milletvekillerini buraya getirip buraları gösterdiğim bu muhteşem tarihi eserin bağlı olduğu Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığım görüşmelerde bugüne kadar hiçbir sonuca ulaşmadı.Yıllardır hep ödenek yok, seneye başlayacağız. Bu sene olmadı önümüzdeki seneye diye diye hep sallanıp duruyor ama ondan daha çok ve daha önemsiz bazı yerler tıkır tıkır restorasyonları hızla yapılıyor.

Bu hamam Osmanlı’nın Trakya’daki en büyük ve en modern hamamıydı.Aynı anda iki bölümde ayrı ayrı hem erkekler hem kadınlar bölümünde toplamda 500 kişi rahatlıkla yıkanabilirdi.

Bu hamam tek külhandan yer altından komple ısıtılabilen bir hamamdı.İçinde paha biçilmez mermerlerle döşenmişti.Girişindeki salonda tavana asılı tarihi değeri pahabiçilmez mermer çizmeyi bile yok ettiler ama hamama bir taş koymadılar.

Türkler Anadolu’ya girdiklerinden itibaren her yerleştikleri yerde önce hamamları yapmışlardır.Ben Afrika’daki ve Orta Doğu’daki bazı İslam ülkelerini gezdim hiçbirinde ama hiçbirinde hamam yoktur.Malazgirt’ten Balkanlara kadar Türkler her yerleştikleri yerde köy olsun , kent olsun hamam yapmışlardır.Bunun en güzel örnekleri işte Gelibolu Yarımadası’nda.Karainebeyli’de, Ilgardere’de , Adilhan’da ilk kurulan her Osmanlı Köyü’nde bunları görmek mümkündür.

Türkler , İslamiyeti temizlik dini olarak kabullenmişlerdir.Hem kalp, hem de beden temizliğini Dünya’da en iyi başaranlar ve yaştanlar Türklerdir..

Yazıktır, günahtır bu devasa tarihi esere. Yazıktır bu büyük Türk Deniz Generali Saruca Paşa’nın hatırısına.

Gezin Dünya’yı, bakın bakalım bundan 600 yıl evvel yapılmış böyle muhteşem bir sağlık ve sıhhat yapısı her yeri pırıl pırıl mermerlerle kaplı bir sağlık ve sıhhat yuvası olan yer var mıdır? Yine bir düşünün bakalım böylesine per perişan yıkılsın diye bakılan bir ülke bulabilir misiniz.?

Gelibolu’da 1356’dan itibaren Türkler geldiğinden beri her yerleştikleri köylere bile hamam yapmışlardır.Hamamı, temizliği İslamın 6.şartı olarak kabul etmişlerdir ve temizliğin olmadığı yerde İslamın var olabileceğine de inanmamışlardır.Atalarımız ecdadımız bu yerleri korumuşlardır, kollamışlardır ama biz ne yapıyoruz..?

Ytong’tan kale duvarları ile kaleleri restore ediyoruz..

Allah bize akıl fikir nasip etsin..!

Haber: Recep YÜZÜAK