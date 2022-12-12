EKMEK 5 LİRA OLDU

Ekmek 5 liradan satılıyor.

İlçemizde Pazartesi gününden itibaren 4 lira olan ekmeğin tanesi 5 liradan satılacak.

Bir süredir görüşülen ekmeğe zam kararı onaylandı. Buna göre12 Aralık Pazartesi gününden itibaren ilçemizde 200 gr ekmek 5 TL, 400 gr ekmek 10 TL, 300 gr sarı buğday ekmek 10 TL’den satıcıya ulaşacak.

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Temmuz ayının ilk haftasından bu yana 4 TL’den satılan ekmeğin yeni geçerli tarifelerinin fırıncılara dağıtıldığını belirtti.Haber: Ali GEZER