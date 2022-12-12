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ÖZACAR YERLİ MALI HAFTASINI KUTLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Yerli Malı Haftası mesajı yayınladı.Özacar ; “Geçmişte dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir üretim hakkında mesajların verilip ve etkinliklerin gerçekleştirildiği günümüzde ise ne yazık ki özel günler takviminde kalan Yerli Malı Haftası kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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