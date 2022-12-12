Bilim ve Sanat Merkezi Güçlenmeye Devam Ediyor

İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Bilim ve Sanat Merkezimizde Görsel Sanatlar Atölyesi düzenlemesi devam ediyor.

Atölyeye kazandırılan Seramik Fırını, Tezgahlar ve diğer donanımlarla öğrencilerin görsel sanatlar ve seramik alanında kendilerini gerçekleştirmelerine ve yeteneklerinin farkına varmaları amaçlanmaktadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, seramik fırınının öğrenciler tarafından yoğrulmuş ilk ürünlerini fırında inceleyerek, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Dağlı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN