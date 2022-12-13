TOP MERMİSİ FİGÜRÜ YERLEŞTİRİLİRKEN KARAİSMAİLOĞLU VE TURAN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU “TOP MERMİSİ FİGÜRLERİYLE TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞTÜK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın top mermisi figürleri köprünün kulelerine yerleştirilirken 318 metre yükseklikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün üstünde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile görüntülü konuştu.Yoğun bütçe görüşmeleri nedeniyle programa katılamayan Turan, programa ilişkin “Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte bütçe görüşmelerimizden dolayı üzülerek programa katılamadık. Sayın Bakanımız ile görüntülü konuşarak bu tarihi ana tanıklık ettik. Ülkemize, şehrimize hizmet eden bu devasa eserin kulelerine yerleştirilen top mermisi figürleriyle tarihimizi, destanımızı, Seyit Onbaşı’mızı hatırlamaya devam edeceğiz. 4 parçadan oluşan çelik top mermisi figürüyle Köprümüzün kule yüksekliği tam 334 metreye ulaştı. Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. Haber Merkezi