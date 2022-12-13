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Özacar Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meltem Ergin’i Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meltem Ergin’i ziyaret etti.
Özacar; “Başarı dileklerimizi paylaşıp, bizlerden talep edilen konuları değerlendirdiğimiz okul ziyaretlerimiz kapsamında Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görevine atanan Meltem Ergin’le buluştuk. Müdürümüz ve değerli eğitimcilerimize sıcak karşılamaları için teşekkür ediyor görevinde başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER

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