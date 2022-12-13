Yeniköy Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Köyümüzde 2000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Ekiplerimiz Yeniköy de çalışmalarına devam ediyor”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN