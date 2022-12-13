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Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimleri Sona Erdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aile Okulu Eğitici Eğitimi sona erdi.
Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler eliyle en kısa sürede velilerimize ulaşmayı hedefliyoruz.
Aile Okulu Eğitimcileri, velileri proje kapsamında bilinçlendirecek ve birçok alanda farkındalık yaratacaktır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ; Eğitici eğitiminde gösterdiği emeklerden dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne ve Eğitici Meltem Korkut’a; katılımlarıyla projeyi destekleyen ve yeni eğitimlere yol alacak öğretmenlere teşekkür ettiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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