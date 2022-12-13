KUŞÇU DEDE’NİN ÖYKÜSÜ(3)- Recep Yüzüak- Yeri Geldikçe

Ben bu röportajı daha sonraki yıllarda birkaç kez daha değişik biçimlerde Hürriyet’te yazdım.

Kuşçu Dede “Ahmet Monap” bana verdiği röporajlarla 70’li yıllara kadar hep gündemde kalmayı becerdi.Ben de bu fırsatları değerlendirerek Türkiye’ye “mucize adam”olarak tanıtıyordum.

Son röportajlarımdan birinde son çocuğu Soner’in doğum hikayesini yazmıştım ve başlığı da “ 105 Yaşındaki Kuşçu Dede Doğan Yeni Çocuğuna SONER Adını Verdi” başlığıyla yayınlanmıştı.Artık hemen hemen bütün Akşam ve Hürriyet Gazetesi okurları Kuşçu Dede’yi tanımıştı.

Birgün Yeni Gelibolu Gazetesi sahibi Süleyman Tokgöz Abim beni matbaaya çağırdı.Hızla yanına gittim.Orada daha önceden de tanıdığım emekli subay İbrahim Amca oturuyordu.

Selam verip; “Hayırdır Usta böyle alel acele ne var ki” dedim.Eliyle İbrahim Amca’yı göstererek; bak sana ne söyleyecek dedi..Saygılar amcam.Ne var hayırdır dedim..Önce güldü , sonra ciddi bir eda ile Kuşçu Dede’nin, Soner’in doğduğu haberini göstererek ; “Recep evladım, bu saçmalığı bırakın artık .Yüzden başladınız 106’ya çıktınız O benim askerimdi.O zaman bende 115 – 120 yaşında mıyım dedi.

Önce anlamamazlığa yatarak, “Hayırdır Sevgili Komutanım İbrahim Özcan Amcam buyur” dedim.Pek ne dediğinizi anlayamadım.Bana müthiş kızdı . Elini sallayarak; “Babanı çok iyi tanırım. Sen Hüseyin Efendi’nin oğlusun baban doğru, efendi bir insan bırak bu işleri daha ciddi işler yaz.Yazdığın tüm haberlerini, yazılarını kaç yıldır takip ediyorum. Gelibolulu dışardaki birçok kişi de seni önce Akşam’da şimdi de Hürriyet’te takip ediyor.Dışardaki Gelibolulular memleketlerinden haberler alıyorlar, tamam mı akıllı olmaya devam et dedi.

İbrahim Amca çok neşeli konuşkan, zaman zaman da tam bir asker edalı kişiliğe sahipti.Kendinden izin istedim , birde ben anlatayım dedim.

Buyur anlat dedi. “Ben bana anlattıklarını yazdım , bugüne kadar kimse de bana sizin dedikleriniz gibi tepki göstermedi. Tamamen magazinsel bir yazıydı bütün yazdıklarım.Ben de inanmıyorum ama o ısrarla yaşını böyle söylüyordu .İş müşteri bulunca bende yazıyorum.Suçum yok amcam” dedim.Anlaştık.Tamam İbrahim Amca zaten Kuşçu Dede de malzemede kalmamış olsa gerek baksana son çocuk anlamında doğan çocuğa Soner adını verdi dedim.

Meğer Kuşçu Dede o yüzbaşıyken O’nun yanında askerliğini yapmış. Yaşının da bugün için en fazla olsa olsa 78 – 79 yaşında, hadi bilemedin 80 olsun dedi.

O’nun evinin de Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından , Belediye Başkanı Ahmet Özoğlu’na emir vererek yaptırıldığını anlattı.İşte Sevgili Okurlar benim ilk gazetecilik heyecanlarımın bir magazinsel yaradılış öyküsü idi Kuşçu Dede kahramanı da Ahmet Monap oldu.Bu kahraman Kuşçu Dede’nin hikayesiydi..Allah rahmet eylesin, kabri cennet olsun.Garip adamdı, hoş adamdı, herkesin kazanla götürdüğü bu dünyada O da kazanın kulbundan tutarak ve o kazandan bir kepçe alarak üç çocuğuna baktı, büyüttü ve üç çocuk bırakıp O da bu dünyadan göçtü.Hoşkalın.