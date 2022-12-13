Gelibolu’da Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim

İlçemizde, taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerin, ücretsiz taşıma ve ücretsiz öğle yemeği imkanlarından yararlanmaları Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle sürdürülmekte.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın,bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy MTAL’da hazırlanan öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu.

Yemeklerin hazırlanışı, servis edilişi ve diğer işlemleri yerinde inceleyen Aydın,

okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. Haber:Ali GEZER