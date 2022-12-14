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“En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu velilerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi.
Seminerde; “Annelerimizin ferasetli duruşu sayesinde evlatlarına olan sonsuz sevgisi, madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve özel bir önem atfedilmesini göstermiştir.Bu kapsamda İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu velilerine yönelik farkındalık semineri düzenlenmiştir.
Seminerler belirlenen program dahilinde devam edecektir.”bilgisi verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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