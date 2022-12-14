Tarihi Alan’da Azerbaycan Anıtı’nın temel atma töreni gerçekleştirildi

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ortak organizasyonu ile Tarihi Alan’da düzenlenen törenle Çanakkale’de 1915 yılında Türk topraklarının hürriyeti için yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına dikilecek anıtın temeli atıldı.

Tarihi Alan’da düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Mimarlık Yetkilisi Nurlan Yusifov, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, şehit ve gazi yakınları katıldı. Program saygı duruşunun ardından iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yazılan mektup imzalanarak krom kapsülün içerisine konuldu ve anıtın temeline atıldı. Çanakkale Muharebelerinin sembollerinden biri olan bu anıt ile “Bir millet, iki devlet” kavramının önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN