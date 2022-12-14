HASAN TAŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge eski Müdürü hemşehrimiz Yusuf Taşkan’ın vefat eden babası Hasan Taşkan, Başkan Özacar’ın, merhumun ailesinin ve yakınlarının katıldığı Yazıcızade Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.Haber: Ali GEZER