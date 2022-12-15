“BİR TİYATRO İZLİYORUZ! KILIÇDAROĞLU’NA OPERASYON VAR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, A Haber’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.İmamoğlu için verilen mahkeme kararı sonrası yaşananları değerlendiren Turan, “Saat 16’dan beri bir davet var. ‘Sokaklara çıkın’ deniliyor. Daha karar verilmeden davet yapılıyor. Meral Akşener Ankara’dan İstanbul’a yola çıkıyor. Bir tiyatro izliyoruz. Ortada kesinleşmemiş bir karar var. Daha istinaf var, Yargıtay var. Anayasa madde 138 var. 6’lı masa İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu’na operasyon yapıyor. Bu tavır 6’lı masada Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen aday çıkarma çabasıdır. Kılıçdaroğlu, Almanya’dan geri dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu kendinden başka aday öngörmediği için kendi planını uyguluyor. Bu karardan sonra Akşener ve İmamoğlu’nun miting yapması ardından Kılıçdaroğlu apar topar geri dönme kararı aldı.” şeklinde konuştu.

Dön dolaş aynı kavgalar, aynı sorunlar bizi mutlu eden işler değil.” diyen Turan, “Bizim başka kurumların müdahalesine ihtiyacımız yok. Milletimizle biz yolumuzu yürümekteyiz. Biz isteriz ki meydanlarda demokratik bir yarış olsun. Ortada siyasetin dışında teknik ve hukuki bir mesele var. Öncelikle şunu söylemek isterim; Türkiye çevresindeki tüm krizlere, sorunlara, savaşlara rağmen kendi lideri ile sıçrayış içerisinde. Büyük adımlar atmaktayız.” dedi.

İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaştırmasına yönelik ise Turan, “Şöyle bir isyanım daha var; ‘Cumhurbaşkanımızın yıllar önce okuduğu bir şiire atıfla aynı süreç yaşanıyor’ deniyor. Hayır, bu tamamen yanlış. Cumhurbaşkanımızı kamuya açık bir siyasi toplantıda MEB’in tavsiye ettiği, harika bir şiiri, harika bir tonla okurken cezalandırıldı. Diğer yandan burada YSK üyelerine hakaret var. Bunu nasıl Cumhurbaşkanımız ile kıyaslayabilirsiniz? Biri şiir okuduğu için ceza alıyor. Diğeri Yargıtay’da sayısız derecede örneği olan bir ifadenin suç olması kaynaklı eşit uygulama ile ceza alıyor. Biz artık İstanbul’da veya başka yerde hakaret – küfür eden bir belediye başkanı, il başkanı, siyasetçi görmek istemeyiz. Bunu da mahkemeler değil, CHP’nin kendisini ilgilendirmesi lazım. CHP’nin tartışması lazım.” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi