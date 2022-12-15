CHP İLÇE YÖNETİMİ ve 6 SİYASİ PARTİDEN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Gelibolu CHP İlçe Örgütü ve 6 Siyasi parti İlçe Başkanı yönetimi ile birlikte İstanbul’daki mitinge katılım sağladılar.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için CHP İlçe Yönetimi ve 6 siyasi parti Gelibolu’dan İstanbul’a yola çıktılar..Adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın, Her Şey Çok Daha Güzel Olacak. mesajını verdiler. Haber: Caner AKŞİT