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CHP İLÇE YÖNETİMİ ve 6 SİYASİ PARTİDEN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu CHP İlçe Örgütü ve 6 Siyasi parti İlçe Başkanı yönetimi ile birlikte İstanbul’daki mitinge katılım sağladılar.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için CHP İlçe Yönetimi ve 6 siyasi parti Gelibolu’dan İstanbul’a yola çıktılar..Adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın, Her Şey Çok Daha Güzel Olacak. mesajını verdiler. Haber: Caner AKŞİT 

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