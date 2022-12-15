KARLAR ÜLKESİ YILBAŞI ÖZEL GÖSTERİMİ İLE SAHNEDE OLACAK

Star Çocuk Tiyatrosu ilçemizde 18 Aralık Pazar günü Karlar Ülkesi Yılbaşı Özel gösterileri ile sahne alacak.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda pazar günü 14:00 ve 16:00 seanslarında seyicisiyle birlikte olacak.Bilgi ve rezarvasyon indirimi 10 TL uygulanacak.

İletişim için: 0552 713 51 55- 0545 665 50 81 nolu telefonları arayabilirsiniz.

Haber: Hilal GEZER