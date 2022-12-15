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KARLAR ÜLKESİ YILBAŞI ÖZEL GÖSTERİMİ İLE SAHNEDE OLACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Star Çocuk Tiyatrosu ilçemizde 18 Aralık Pazar günü Karlar Ülkesi Yılbaşı Özel gösterileri ile sahne alacak.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda pazar günü 14:00 ve 16:00 seanslarında seyicisiyle birlikte olacak.Bilgi ve rezarvasyon indirimi 10 TL uygulanacak.
İletişim için: 0552 713 51 55- 0545 665 50 81 nolu telefonları arayabilirsiniz.
Haber: Hilal GEZER

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