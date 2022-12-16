Gelibolu’nun Yeni Kargo Gemisi

Gelibolu Tersanesi, Conoship International Projects tarafından geliştirilen yeni nesil dizel-elektrikli kargo gemisinin inşasına başladı.24 Kasım’da çelik kesim töreni gerçekleştirilen 3.600 tdw’lik genel kargo gemisi, deniz-nehir operasyonlarına uygun olarak tasarlandı ve ayrıca CIP’ye göre yelken rotasına bağlı olarak yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını yılda yaklaşık %10 azaltacak olan Econowind VentiFoils’in yerleştirilmesi için alanla birlikte rüzgar destekli tahrik için hazırlanıyor.

Geminin tasarımının gelecekteki yakıtlara geçişi kolaylaştıracağını kaydeden gemi tasarım ve mühendislik firması Conoship International’ın Genel Müdürü Jan Jaap Nieuwenhuis, “Örneğin, jeneratörleri çıkarın ve bir metanol jeneratör seti ile değiştirin ve ardından metanol tanklarını da takın veya tamamen çıkarıp sıvı hidrojen tankları ve yakıt hücrelerini takın. Tüm bu yeniden tasarım olasılıkları, kavramsal tasarım sürecinin başından itibaren dikkate alındı.” diye konuştu.

Geminin 2023’te teslim edilmesi planlanıyor.Haber: Ali GEZER