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Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Merve Bebek Yararına Kermes Düzenledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji 2-A sınıfının başlatmış olduğu “İyiliğe El Ver” projesi kapsamında SMA hastası Merve Tekin yararına Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde kermes düzenlendi.
Elde edilen gelir Merve’nin hesabına yollandı. Merve kızımıza şifa dileyen Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü velilere de bu etkinliğinden ötürü teşekkür etti.
Haber: Hilal GEZER

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